Новак: РФ изучает создание независимой системы страхования нефти с дружественными странами

Вице-премьер назвал важными элементами предлагаемой системы вопросы проведения платежей и конфиденциальности участников

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность создания с дружественными государствами новой системы клубов взаимного страхования и перестрахования рисков перед третьими лицами для поставок российской нефти на мировой рынок, написал вице-премьер Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Для беспрепятственного доступа российского нефтяного сырья на рынки рассматривается возможность создания с дружественными государствами новой системы клубов взаимного страхования и перестрахования рисков перед третьими лицами (P&I страхования). Ее главное преимущество - независимость от страховых и банковских услуг недружественных стран, устойчивость и масштабируемость для всех видов поставок", - отметил он.

По словам Новака, важными элементами предлагаемой системы являются вопросы проведения платежей и конфиденциальности участников. "Таким образом, новый механизм не будет подвержен рискам в виде незаконных санкционных ограничений. В рамках создания альтернативной системы страхования грузоперевозок имеется большой потенциал в части использования банковской гарантии вместо страховки для покрытия ответственности грузоперевозчиков", - сказал Новак.

Страны ЕС в рамках введения потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель установили запрет на страхование и другую финансовую и техническую помощь судам, перевозящим российскую нефть по более высоким ценам.