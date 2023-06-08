"Роснефть" подтвердила на 2023 год транспортировку 30 млн т нефти по "Сковородино - Мохэ"

Компания поставляет нефть в Китай по долгосрочным контрактам с CNPC

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" подтвердила планы по транспортировке в 2023 году 30 млн тонн нефти по трубопроводу Сковородино - Мохэ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

"НК "Роснефть" на 2023 г. подтвердила транспортировку 30 млн т нефти по нефтепроводу Сковородино - Мохэ", - написал он.

"Роснефть" поставляет нефть в Китай по долгосрочным контрактам с CNPC. С 2005 по 2022 год совокупные поставки компании в Китай составили 442 млн тонн нефти. Дополнительно в феврале 2022 года "Роснефть" и CNPC подписали контракт на поставку 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.