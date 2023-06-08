Новак: РФ рассматривает сотрудничество с Таиландом в сфере углеводородов и СПГ-проектах

По данным вице-премьера, одним из перспективных направлений также является Вьетнам, где прогнозируется рост импорта угля для удовлетворения внутреннего промышленного спроса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность сотрудничества с Таиландом в области разведки и добычи углеводородов, проектах сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Рассматриваются варианты сотрудничества с Таиландом в области разведки и добычи углеводородов, СПГ-проектах", - написал он.

Также, по его данным, одним из перспективных направлений также является Вьетнам, где прогнозируется рост импорта угля для удовлетворения внутреннего промышленного спроса. "Продолжается работа учрежденного в 1981 г. совместного предприятия "Вьетсовпетро", которое стало флагманом сотрудничества в отраслях ТЭК России и Вьетнама. Российский "Газпром" совместно с вьетнамской PetriVietnam реализует проект по промышленной добыче газа на месторождениях "Мок Тинь" и "Хай Тхать". Обсуждаются возможности участия вьетнамской стороны в разработке Северо-Пуровского газоконденсатного месторождения", - отметил Новак.

Развивается сотрудничество и в атомной сфере, российские специалисты возводят современные атомные электростанции в странах АТР. Так, в Китае сооружаются два энергоблока N3 и N4 АЭС "Сюйдапу" с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения "три плюс" и два новых энергоблока N7 и N8 с такими же реакторами на АЭС "Тяньвань". С Индией подписаны контракты на первоочередные проектные работы, рабочее проектирование и поставку основного оборудования для третьей очереди АЭС "Куданкулам" (энергоблоки N5 и N6). В Бангладеш в 2017 г. состоялась заливка первого бетона АЭС "Руппур", сооружаемой по российскому проекту, в настоящее время на стройплощадке станции выполняются строительно-монтажные работы.