В АТОР заявили, что спрос на туры в Петербург в период ПМЭФ снизился на 30%

Ситуация произошла из-за роста цен на проживание в отелях до пяти раз

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Спрос на туры в Санкт-Петербург в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) снизился на 30% из-за роста цен на проживание в отелях до 5 раз. Об этом сообщил журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в кулуарах Российского туристического форума "Путешествуй!" в четверг.

"Рост цен в три-пять раз - мы иногда видели такие кейсы, но не все. Если отель большой, то он мог поднять на 40-50%. Цены как быстро поднимаются, так и быстро падают, потому что отели понимают, что люди столько платить не могут. Процентов на 30 мы видим (снижение спроса - прим. ТАСС), чем неделей раньше и чем неделей позже", - сказал он.

По словам эксперта, ПМЭФ ежегодно "разгоняет" цены на проживание. Туристы берут паузу на это время, потому что не готовы столько платить. "Но, к счастью, этот период очень короткий - максимум неделя убирается из сезона. Туристы едут либо до, либо неделей после", - объяснил он.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. Он пройдет в этом году 14-17 июня.