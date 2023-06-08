"Транснефть" к 2026 году расширит на 32 млн тонн мощности магистральных нефтепроводов

Вице-премьер Александр Новак напомнил, что в декабре 2022 года утвержден план по развитию инфраструктуры экспорта российской нефти на период до 2026 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Транснефть" к 2026 году планирует расширить на 32 млн тонн мощности российских магистральных нефтепроводов, заявил вице-премьер Александр Новак журналу "Энергетическая политика".

"В декабре прошлого года утвержден план по развитию инфраструктуры экспорта российской нефти на период до 2026 г. Для увеличения поставок нефти в страны АТР за год "Транснефть" нарастила мощность перевалки нефти в порту Козьмино до 42 млн т. К 2026 г. мощности магистральных нефтепроводов планируется расширить на 32 млн т. Всего будет построено 600 км нефтепроводов", - сказал вице-премьер.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал, что расширение магистральных нефтепроводов в сторону Приморска и Новороссийска будет завершено в 2025 году. Шульгинов отмечал, что российские власти утвердили подготовленный с "Транснефтью" план развития инфраструктуры экспорта российской нефти до 2026 года, в рамках которого ведется расширение всех основных нефтеналивных портов - Козьмино, Приморска, Новороссийска. По итогам мощности вырастут более чем на 26 млн тонн.

В конце 2022 года глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что компания расширила мощности экспорта малосернистой нефти из порта Новороссийска до 40 млн тонн, ведет работы по увеличению экспорта до 52 млн тонн.

В мае текущего года "Транснефть" сообщала, что планирует завершить расширение мощностей магистральных нефтепроводов до порта Приморск на Балтике в 2024 году, а до Новороссийска - в 2025 году.