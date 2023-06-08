Новак: поставки РФ нефти в Азию уже в мае 2022 года впервые превысили объем экспорта в ЕС

По итогам 2022 года рост экспорта нефти в дружественные страны составил 76%, нефтепродуктов - 20%, трубопроводного газа и СПГ - 8%, указал вице-премьер

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Поставки нефти из России в страны Азии уже в мае 2022 года впервые превысили объемы экспорта в Европу. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Уже в мае 2022 г. поставки нефти из России в страны Азии впервые превысили объемы, направляемые в Европу", - написал он.

Согласно данным, приведенным Новаком, по итогам 2022 года рост экспорта нефти в дружественные страны составил 76%, нефтепродуктов - 20%, трубопроводного газа и СПГ - 8%. "Уже имеющаяся энергетическая инфраструктура в страны Азии, в том числе нефте- и газопроводы "Восточная Сибирь - Тихий океан", "Сила Сибири", а также проект "Ямал СПГ", во многом позволила оперативно перенаправить значительные объемы энергоресурсов", - добавил вице-премьер.

Новак подчеркнул, что российский энергетический сектор России значительно ускорил разворот на Восток, где находятся самые быстрорастущие и перспективные энергетические рынки в мире, в течение последних полутора дет из-за нелегетимных действий стран Запада. "При этом планомерная работа по диверсификации экспорта российских энергоресурсов ведется уже не первый год. Сегодня мы видим, что такая политика себя полностью оправдала", - отметил он.

По данным вице-премьера, всего с западных рынков на восточные в 2022 году было перенаправлено почти 40 млн тонн нефти и нефтепродуктов.