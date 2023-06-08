Дефицит федерального бюджета России в январе - апреле составил 3,05 трлн рублей

Сводная бюджетная роспись утверждала этот показатель в размере 3,76 трлн рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ за первые четыре месяца 2023 года составил 3,05 трлн рублей при дефиците, утвержденном сводной бюджетной росписью, в 3,76 трлн рублей. Об этом сообщается в опубликованных в четверг материалах Федерального казначейства РФ.

Ранее министерство финансов РФ сообщало, что дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке, в январе - апреле 2023 года составил 3,4 трлн рублей.

Согласно данным Казначейства, доходы федерального бюджета за январь - апрель составили 7,79 трлн рублей, а расходы - 10,83 трлн рублей.

Дефицит консолидированного бюджета РФ за первые четыре месяца 2023 года составил 1,73 трлн рублей. Консолидированные бюджеты субъектов РФ сведены с профицитом в 1,36 трлн рублей при утвержденном дефиците в 2,3 трлн рублей, а бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов - с профицитом в 127,9 млрд рублей при ожидаемом к концу года дефиците в 26,7 млрд рублей. Дефицит бюджетов государственных внебюджетных фондов составил 174 млрд рублей при запланированном профиците в размере 64,7 млрд рублей.