8 июня, 11:48

На Украине сообщили о потере более 100 тыс. тонн урожая из-за разрушения Каховской ГЭС

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий подчеркнул, что общие потери урожая могут составить несколько десятков миллионов тонн

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Потери урожая на подконтрольной Киеву части Херсонской области вследствие разрушения Каховской ГЭС и затопления сельскохозяйственных угодий составили более 100 тыс. тонн. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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"На правобережье [Херсонской области] потеряно более 100 тыс. тонн урожая", - приводит его слова пресс-служба Минагрополитики. Высоцкий подчеркнул, что общие потери урожая для Украины могут составить несколько десятков миллионов тонн. 

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