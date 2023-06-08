Налоговые поступления в деловом районе города Санья на Хайнане с 2020 года росли на 50%

За счет ЦДР в течение трех лет город собрал налоги на сумму 8,7 млрд юаней

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Налоговые поступления от компаний, зарегистрированных на территории центрального делового района (ЦДР) в городе Санья на острове Хайнань с 2020 года, увеличивались в среднем ежегодно на 50%. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, за счет ЦДР в течение трех лет город собрал налоги на сумму 8,7 млрд юаней (более $1,2 млрд по текущему курсу). Как отмечается, по соотношению налоговых сборов к используемым площадям деловой район Санья демонстрирует самый высокий показатель среди зон опережающего инновационного развития Хайнаня.

Местные власти прокомментировали, что на последующем этапе они намерены активно привлекать в ЦДР профессиональные кадры, способствовать формированию местной прослойки высоко востребованных специалистов. Параллельно Санья продолжит содействовать увеличению притока инвестиций и развивать инфраструктуру, необходимую для стимулирования интенсивного экономического развития.

Центральный деловой район Санья - одна из более чем 10 зон опережающего инновационного развития Хайнаня. ЦДР занимает 442 га, площадь застройки достигает 5 млн кв. м. По состоянию на конец 2022 года на его территории было зарегистрировано свыше 5,8 тыс. коммерческих организаций. Предполагается, что при стимулирующих мерах правительства этот кластер станет одним из ключевых факторов развития экономики региона.