Новак сообщил, что Россия обсуждает с партнерами из АТР новые СПГ-контракты

Также обсуждается их долевое участие в некоторых СПГ-проектах, отметил вице-премьер

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия обсуждает с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) новые долгосрочные контракты на поставки СПГ, а также их долевое участие в ряде СПГ-проектов, сообщил вице-премьер Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Развивается сотрудничество с партнерами из АТР в части СПГ-проектов. Обсуждается возможность заключения новых долгосрочных контрактов на поставки СПГ, в том числе с перспективных проектов, а также долевого участия в ряде предприятий СПГ", - сказал вице-премьер.

В ноябре 2022 года Новак сообщал, что Россия рассчитывает на участие китайских партнеров в комплексе по переработке этансодержащего газа и производства СПГ в Усть-Луге Ленинградской области.

Кроме того, глава "Новатэка" Леонид Михельсон отмечал, что компания ведет переговоры о долгосрочных контрактах на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с индийскими компаниями.

В конце марта президент РФ Владимир Путин отмечал, что совокупный объем поставок российского газа в Китай к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м, плюс 100 млн тонн сжиженного природного газа.