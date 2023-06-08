В Барнауле стоимость реконструкции ВПП аэропорта выросла до 14 млрд рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что аэропорт является одним из ключевых транспортных объектов региона

БАРНАУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Барнаула требует около 14 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем год назад. Об этом в четверг сообщил зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов региона Данил Ситников в рамках интернет-форума.

"В то же время находящаяся в федеральной собственности взлетно-посадочная полоса на сегодняшний день позволяет принимать воздушные суда с определенными ограничениями. Общая потребность в средствах на проведение реконструкции в ценах 2022 года составляет 9,7 млрд рублей (в текущих ценах по предварительным проектным расчетам - 14 млрд рублей)", - сообщил он.

Он отметил, что аэропорт - один из ключевых транспортных объектов региона. В 2022 году аэропорт обслужил 628 тыс. пассажиров, а согласно прогнозам - к 2030 году потенциальный спрос на авиаперевозки составит 1 млн пассажиров. "В целях увеличения пропускной способности аэропорта частным инвестором в текущем году планируется начать строительство нового аэровокзального комплекса площадью 10 тыс. кв. метров стоимостью более 4 млрд рублей. Завершение работ планируется к концу 2024 года", - рассказал министр.

В мае губернатор края Виктор Томенко во время встречи с президентом РФ попросил у Владимира Путина способствовать выделению финансирования на строительство новой ВПП для аэропорта, где сейчас возводится терминал в связи с растущим пассажиропотоком.

В марте 2022 года гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков подписал соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта города с губернатором Алтайского края. Стоимость проекта превысит 4,5 млрд рублей. В июне текущего года ООО "Новапорт Холдинг" для реализации проекта приобрело за 800 млн рублей пакет акций аэропорта Барнаула и стало держателем контрольного пакета.