Москва и Минск до конца июня подпишут два соглашения в сфере авто- и воздушного транспорта

Весь пакет договоренностей будет закреплен межправительственными соглашениями, сообщил статс-секретарь - заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия до конца июня мы подпишут два межправительственных соглашения в сфере автотранспорта и воздушного транспорта в рамках формирования единой транспортной системы Союзного государства. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на заседании комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по энергетике и транспорту в Новополоцке (Витебская область).

"Транспортная программа является частью союзных пакетных договоренностей, включающих 28 союзных программ, из 112 обозначенных задач 101 уже выполнена. Реализованы задачи в области железнодорожного, водного транспорта, дорожного хозяйства, цифровизации на транспорте. Было подписано соглашение между Росавиацией и МЧС Беларуси в области поиска и спасения людей, до конца июня мы подпишем еще два межправительственных соглашения в сфере автотранспорта и воздушного транспорта", - цитирует Зверева агентство БелТА.

Замминистра добавил, что весь пакет договоренностей будет закреплен межправительственными соглашениями.

Зверев отметил, что касается воздушного транспорта, то за прошлый и начало текущего года значительно расширились региональные перевозки. Из Минска открылось прямое авиасообщение с Нижним Новгородом, Пермью, Уфой, Калугой, Череповцом и другими городами, также растет пассажиропоток на железнодорожном транспорте.

Парламентарии обсудили предложения по созданию экспертной группы для проработки вопроса о функционировании единого транспортного рынка Союзного государства. К обсуждению и принятию решений по вопросам единой транспортной системы парламентарии вернутся в июле на 64-й сессии Парламентского собрания в Витебске.