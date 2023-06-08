Янтарный комбинат Ростеха в июне выставит на аукцион 70 лотов уникального янтаря

Их общая стартовая цена - 16,9 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат Ростеха представил в четверг редкие янтарные самородки, которые в июне будут выставлены на аукцион на Международном форуме янтарной отрасли Amberforum-2023 в Светлогорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комбината.

"Комбинат в четверг представил самые интересные аукционные лоты (редкого янтаря - прим. ТАСС), которые будут выставлены на продажу в ходе форума", - сообщил представитель пресс-службы предприятия.

Самородки весом более 1 кг имеют собственные имена. Например, самый крупный самородок массой 1 826 г, который будет продан на аукционе, - "Московский". Всего будет выставлено 24 самородка, добытых с 2019 по 2022 год. Большой интерес представляют камни с включениями флоры и фауны (инклюзы), а также янтарь каплевидной формы - "капли". Возраст всего выставляемого на продажу янтаря - от 45 до 50 млн лет, рассказала специалист отдела промышленного туризма янтарного комбината Оксана Пупышева.

Всего на аукционы уникального янтаря будут выставлены 70 лотов. Их общая стартовая цена - 16,9 млн рублей. 22 июня будет организована продажа самородков и миксов янтаря от 100 до 1 000 г, а 24 июня - инклюзов и "капель". Аукцион пройдет на повышение стартовой цены. К участию в аукционе будут допущены как российские, так и зарубежные покупатели, например, уже есть заявка из Кувейта, сообщила журналистам начальник отдела аукционных продаж комбината Екатерина Матухно. Нереализованные в рамках очных торгов лоты будут реализованы в тот же день в режиме онлайн на бирже "Санкт-Петербург".

О форуме

Форум янтарной отрасли, в рамках которого состоятся аукционы, пройдет в курортном Светлогорске в шестой раз, рассказал журналистам генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин. "Это знаковое событие не только для янтарного комбината, но и для всей янтарной отрасли, как в России, так и в мире. Мы ожидаем много гостей из стран, в первую очередь Персидского залива, <...> такие страны, как Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, <...> естественно, Китай. Но и основная задача, в том числе форума, которую мы ставим из года в год, - это популяризовать янтарь именно в Российской Федерации", - сказал он.

Форум пройдет с 22 по 25 июня. Тематика - "Вселенная янтаря". Участникам расскажут, как сделать из янтаря модный бренд, найти самые эффективные инструменты продаж на конкурентном рынке, организовать экспорт янтарных изделий и решить проблему "кадрового голода" в отрасли. Помимо деловой части программы гостей ждет развлекательная программа, в рамках которой можно будет "добыть" свой образец янтаря, узнать особенности создания янтарного образа, сыграть в настольную игру "Янтарная империя" и познакомиться с последними коллекциями украшений на выставке-продаже, уточнили в пресс-службе комбината.