Минпромторг попросили уточнить критерии включения БПЛА в реестр произведенных в России

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин считает, что неопределенность в этом вопросе оказывает серьезное влияние на инвестиционную привлекательность сектора по развитию беспилотной авиации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин направил запрос в Минпромторг с просьбой уточнить критерии включения беспилотников в реестр произведенной в России промышленной продукции.

"Я сегодня направил запрос в Минпромторг относительно того, что неопределенность [в этом вопросе] серьезно влияет на инвестиционную привлекательность сектора по развитию беспилотной авиации ввиду того, что не дает уверенности небольшим и средним производителям ориентироваться на длительную перспективу и востребованность их продукции государственным заказом", - сказал на пресс-конференции в четверг Шейкин, возглавляющий секцию Совета по цифровизации, посвященную технологическому суверенитету и информационной безопасности РФ.

Он отметил, что в обращении просит предоставить информацию о требованиях и критериях включения продукции в области беспилотной авиации в реестр и исключения из него, а также об ориентировочных сроках подготовки и внесения изменений в постановление правительства "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ".

В беседе с корреспондентом ТАСС сенатор уточнил, что в его адрес поступают обращения от разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем, которые обеспокоены непрозрачностью и отсутствием доступной информации о критериях включения их продукции в реестр. Компании опасаются, что невозможность попасть в реестр не позволит им участвовать в госзаказе.

Шейкин уверен, что все это может отразиться на решении проблемы импортозамещения в отрасли. По его словам, в вопросах импортозамещения есть два ключевых фактора, на которые государству нужно делать упор. Первое, это поддержка и стимулирование производителей и разработчиков беспилотников, второе - поддержка пользователей и потребителей.