8 июня, 11:40,
обновлено 8 июня, 12:13

Россия предложила сформировать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал актуальным вопросом наращивание "уникального агропромышленного потенциала" Евразийского экономического союза

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Россия предлагает сформировать чрезвычайный продовольственный фонд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на случай, если надо будет стабилизировать ситуацию в этой сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета ЕАЭС в расширенном составе.

"В условиях нестабильности на внешних рынках мы считаем необходимым создать полноценную систему оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности всех стран "пятерки" и также сформировать чрезвычайный продовольственный фонд. Так мы сможем оперативно стабилизировать ситуацию, если вдруг понадобится", - сказал председатель российского кабмина.

В целом он назвал актуальным вопросом наращивание "уникального агропромышленного потенциала" ЕАЭС.

"По экспертным оценкам, союз уже вышел на полную самообеспеченность по зерну и по растительному маслу. В текущем году мы также можем достичь и других результатов по целому ряду позиций", - добавил Мишустин. "Надо активно использовать этот ресурс и стараться делать это эффективно", - убежден он.

"Потенциал ЕАЭС таков, что мы способны не только прокормить себя сами, но и, конечно, отправлять нашу продукцию на экспорт. Необходимо задействовать все эти возможности", - подытожил премьер-министр РФ. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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