Из Сочи в Гагру запустили поезда РЖД "Ласточка"

Электропоезд будет ходить ежедневно, время в пути составит три часа

СУХУМ, 8 июня. /ТАСС/. Скоростной электропоезд РЖД "Ласточка" совершил 8 июня первый регулярный рейс из Сочи в Гагру с 60 пассажирами. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава, который был в числе первых пассажиров "Ласточки" вместе с представителями РЖД.

"Сегодня в первый рейс на "Ласточке" в Гагру из Сочи приехали 60 пассажиров, не считая нас - представителей АЖД и РЖД, и, кстати, мы также, как и все пассажиры, купили проездные билеты. Для первого дня 60 пассажиров хороший результат. Мы знаем, что спрос на проезд на "Ласточке" в Гагру растет", - сказал Читанава.

На момент телефонного разговора пассажиры электропоезда были на станции Цандрипш (Абхазия) и проходили паспортный контроль. "Контроль осуществляется внутри вагонов без высадки пассажиров. Электропоезд удобный, комфортабельный, и я уверен, многие захотят им пользоваться, как туристы, так и местные жители", - сказал глава АЖД.

По словам Читанавы, "Ласточка" будет ходить каждый день. "Мы сделаем все возможное, чтобы со следующего года электропоезд стал курсировать и до Сухума, но это требует огромной работы. Мы четыре месяца безвылазно работали на перегоне Псоу - Гагра и проделали большой объем работы, чтобы "Ласточка" пошла по маршруту Сочи - Гагра. До начала регулярного движения было два тестовых заезда", - сказал Читанава.

"Ласточки" будут ежедневно отправляться из Сочи (без заезда в аэропорт) в 11:54 мск; из аэропорта Сочи в 18:52 мск; из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 07:30 мск; из Гагры в аэропорт Сочи в 15:15 мск. Время в пути составит около трех часов. В зависимости от маршрута составы будут совершать остановки на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, а также на остановочных пунктах Гагрыпш, Абаата. Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).