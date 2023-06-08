В Орловской области намерены создать национальный центр семеноводства

Он будет специализироваться на сое, кукурузе и пшенице

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Орловской области планируют создать в регионе национальный центр семеноводства для Центральной России. Он займется решением вопроса по семенам, в частности, сои, кукурузы, пшеницы, сообщил глава региона Андрей Клычков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Одна из проблем в сельском хозяйстве - это семена. И у нас были проблемы по семенам сои, кукурузы, пшеницы. <…> Я хочу сегодня проработать с Минсельхозом [вопрос], чтобы мы создали национальный центр семеноводства в Центральной России, семена, которые подходят для Центральной России", - сказал он.

По его словам, в Орловской области сегодня созданы две коммерческие структуры, это компания "Бетагран Семена" по семенам пшеницы и сои, также "Мираторг" по семенам многолетних трав. Он отметил, что первая становится одним из лидеров по производству семян, а вторая две трети импорта заместила своим заводом. Также в регионе есть два научных центра - зернобобовых культур и плодово-ягодных, добавил Клычков.