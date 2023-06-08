Групповые безвизовые турпоездки между Россией и Ираном начнутся в ближайшие два месяца

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщил, что российская сторона ориентирована на развитие двусторонних туристических обменов с Китаем, Ираном, Индией

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Групповой безвизовый туристический обмен между Россией и Ираном может быть запущен в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах Российского туристического форума "Путешествуй!" в четверг.

"Хочу отметить, что мы получили список (уполномоченных туроператоров - прим. ТАСС) от иранской стороны. В ближайшее время запустим эту работу по безвизовым групповым поездкам с Ираном. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев мы утрясем все и первые группы повезем", - сказал он.

Замминистра отметил, что российская сторона ориентирована на развитие двусторонних туристических обменов с Китаем, Ираном, Индией, работает над возобновлением групповых безвизовых поездок, упрощением расчетов и другими направлениями, "которые позволят привлечь туристов из тех стран, которые я назвал, из арабских стран". "Это один из стратегических приоритетов сегодня", - отметил он.

О том, что Россия и Иран в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами, сообщил в марте 2023 года министр экономического развития РФ Максим Решетников. Соглашение было заключено 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.