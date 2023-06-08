Мишустин уверен, что товары из ЕАЭС не уступают по качеству аналогам из других стран

По словам премьер-министра РФ, страны Евразийского экономического союза "способны выпускать востребованные товары - начиная от двигателей, транспортных средств, техники и заканчивая решениями для медицины, образования, научных исследований и для многих-многих других сфер"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способны выпускать востребованную продукцию для самых разных сфер, причем по качеству она не уступает товарам из других государств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.

Он рассказал, что во время осмотра выставки "Евразия - наш дом" премьеры стран "пятерки" лично увидели компании, которые нацелены на совместную работу. "Уже есть хорошие инициативы. Их столько, что не успели все посмотреть. Некоторые в стадии разработки, другие готовы к применению. Причем такая продукция не уступает по качеству зарубежным аналогам", - заметил Мишустин.

Как считает премьер РФ, сочетая свои возможности и используя конкурентные преимущества друг друга, страны ЕАЭС "способны выпускать востребованные товары - начиная от двигателей, транспортных средств, техники и заканчивая решениями для медицины, образования, научных исследований и для многих-многих других сфер". "Важно поддержать такие стремления бизнеса", - подчеркнул он.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.