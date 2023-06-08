8 июня, 12:43

Мишустин заявил, что совместное финансирование проектов ЕАЭС должно заработать с 2024 года

Премьер-министр сообщил, что страны - участницы организации "уже договорились о создании наднационального механизма финансирования кооперационных проектов" из совместного бюджета

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Механизм, который позволит финансировать кооперационные проекты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из совместного бюджета, должен заработать с 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В рамках "пятерки" уже договорились о создании наднационального механизма финансирования кооперационных проектов из нашего союзного бюджета. Наши лидеры подписали в мае протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе. Уверен, мы с вами должны сделать все, чтобы уже в следующем году инструмент заработал в полную силу и совместные предприятия начали получать такую помощь", сказал он на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация