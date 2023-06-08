В Ростовской области предложили увеличить участок трассы М-4

Депутаты Законодательного собрания региона выступили с инициативой расширить дорогу и повысить ее пропускную способность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Расширить участок федеральной трассы М-4 "Дон" от поселка Новоперсиановка до города Каменска-Шахтинского в Ростовской области предложили депутаты Законодательного собрания региона. Соответствующее обращение к вице-премьеру России Марату Хуснуллину утверждено на сессии регионального парламента, передает корреспондент ТАСС.

"Трасса М-4 и ее состояние на отрезке от поселка Новоперсиановка Октябрьского района до Каменска-Шахтинского вызывает справедливые нарекания у десятков тысяч жителей области и пассажиров, которые пересекают регион на легковом транспорте. <...> По сути, это узкое горлышко во всей транспортной системе России, которое соединяет центральную часть страны с югом и самое главное - с новыми территориями России. Это ключевой [объект] не только для Ростовской области, но и для всей страны", - сказал журналистам председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко.

Ищенко уточнил, что транспортная нагрузка на этом участке трассы М-4 в настоящее время вдвое превышает те нормативы, по которым участок проектировался 20 лет назад. Это приводит к разрушению дорожного полотна и необходимости регулярного ремонта. Ростовские законодатели предлагают расширить дорогу и увеличить ее пропускную способность.

Еще одно обращение депутатов Законодательного собрания Ростовской области к федеральным властям касается повышения доступности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. По словам Ищенко, необходимо снизить цены на билеты, убрав из стоимости дополнительные опции, запустить как минимум один дополнительный скоростной поезд в Москву и увеличить глубину продажи билетов до 90 суток и более.