Армения положительно оценила работу по устранению барьеров на рынке ЕАЭС

Глава армянского кабмина Никол Пашинян назвал важным подписание соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах Евразийского экономического союза

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Армения положительно оценивает работу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая нацелена на устранение барьеров на внутреннем рынке организации. Об этом в четверг на заседании Межправсовета ЕАЭС заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"Положительно оцениваем работу по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Хочу отметить, что на данный момент Республика Армения не имеет барьеров для доступа на свой рынок", - заявил он.

По словам председателя правительства Армении, "последовательное совершенствование правовой базы в таких чувствительных сферах, как признание документов об ученых степенях и званиях, водительских удостоверений, электронных документов, заверенных электронной подписью, является немаловажным фактором в деле практического достижения" гражданских свобод.

В этом контексте он назвал важным подписание соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах ЕАЭС. Пашинян пояснил, что это позволит обладателям таких документах "в рамках трудовой миграции осуществлять профессиональную деятельность в государстве трудоустройства".