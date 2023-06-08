8 июня, 12:30,
обновлено 8 июня, 12:33

"Автоваз" ведет переговоры по поставке авто для таксопарков и агрегаторов

По словам главы компании Максима Соколова, Lada Vesta Aura подходит для такси класса "Комфорт" и "Комфорт плюс"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. "Автоваз" ведет переговоры с агрегаторами такси по поставке им автомобилей Lada, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах Евразийского конгресса.

"Есть (интерес таксопарков в автомобилях Lada - прим. ТАСС). Мы ведем со многими нашими автомобильными таксомоторными компаниями, в том числе агрегаторами - "Яндексом" - постоянные, плотные переговоры. Да, они в основном заинтересованы, особенно для городских перевозок, в наличии автоматической коробки передач, но какой-то объем берут и на ручной коробке передач", - сказал Соколов.

Он добавил, что автомобиль, представленный на форуме, - Lada Vesta Aura - подходит для такси класса "Комфорт" и "Комфорт плюс", поскольку "почти 4,7 м - это вполне комфортный размер и для водителя, и для пассажира".

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, которые используются в легковом такси и каршеринге. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация