"Автоваз" ведет переговоры по поставке авто для таксопарков и агрегаторов

По словам главы компании Максима Соколова, Lada Vesta Aura подходит для такси класса "Комфорт" и "Комфорт плюс"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. "Автоваз" ведет переговоры с агрегаторами такси по поставке им автомобилей Lada, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах Евразийского конгресса.

"Есть (интерес таксопарков в автомобилях Lada - прим. ТАСС). Мы ведем со многими нашими автомобильными таксомоторными компаниями, в том числе агрегаторами - "Яндексом" - постоянные, плотные переговоры. Да, они в основном заинтересованы, особенно для городских перевозок, в наличии автоматической коробки передач, но какой-то объем берут и на ручной коробке передач", - сказал Соколов.

Он добавил, что автомобиль, представленный на форуме, - Lada Vesta Aura - подходит для такси класса "Комфорт" и "Комфорт плюс", поскольку "почти 4,7 м - это вполне комфортный размер и для водителя, и для пассажира".

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, которые используются в легковом такси и каршеринге.