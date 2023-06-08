"Автоваз" планирует начать продажи Lada Vesta с АКПП на рубеже 2023-2024 годов

Ка уточнил глава компании Максим Соколов, это будет вариатор китайского производства

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. "Автоваз" рассчитывает начать продажи Lada Vesta с автоматической коробкой передач (АКПП) на рубеже 2023-2024 годов. Об этом сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах Евразийского конгресса.

"Мы это сделаем до конца года. Сейчас самым активным образом идут испытания. <...> Мы рассчитываем, что на рубеже текущего и следующего годов мы уже выдадим нашим дилерам Lada Vesta с коробкой автомат. Это будет вариатор китайского производства", - сказал он.

Что касается Lada Granta, по словам Соколова, "это задача следующего уровня". Поскольку оснащение автомобиля автоматической коробкой передач увеличивает его себестоимость, продажная цена авто вырастет, по оценкам "Автоваза", на несколько десятков тысяч рублей.

"Granta мы все-таки позиционируем как автомобиль достаточно бюджетный. И вот попадет ли он именно с таким продуктом? Да, его спрашивают, им интересуются, но здесь важна граница этого спроса. Но такая задача перед нами стоит, и мы над этим работаем", - добавил он.

В начале января Соколов сообщал, что "Автоваз" планирует запустить серийное производство Lada с автоматической коробкой передач в 2024 году.

Обновленная Granta 2

По словам Соколова, в следующем году модельный ряд "Автоваза" пополнится новой моделью - Lada Granta следующего поколения, которая будет оснащена автоматической коробкой передач.

"Скоро объявим начало маркетинговой компании, достаточно скоро", - рассказал он.