8 июня, 12:34

Мантуров не исключил поставки Lada Aura для госнужд

Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил, что новый автомобиль "Автоваза" Lada Aura подойдет для использования некоторыми категориями госслужащих. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах выставки "Евразия - наш дом" в Сочи.

"Для определенной категории - почему нет? Абсолютно нормальная практика, когда используется российского производства автомобиль для государственных нужд", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее "Автоваз" в рамках выставки в Сочи представил новый удлиненный автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura. Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация