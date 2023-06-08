Мантуров не исключил поставки Lada Aura для госнужд

Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил, что новый автомобиль "Автоваза" Lada Aura подойдет для использования некоторыми категориями госслужащих. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах выставки "Евразия - наш дом" в Сочи.

"Для определенной категории - почему нет? Абсолютно нормальная практика, когда используется российского производства автомобиль для государственных нужд", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее "Автоваз" в рамках выставки в Сочи представил новый удлиненный автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura. Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.