Пашинян заявил о наличии "определенных трудностей" в сфере логистики на пространстве ЕАЭС

По словам премьера Армении, Ереван прилагает усилия, чтобы улучшить транспортную инфраструктуру и реализовать соответствующие интеграционные проекты

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Армения сталкивается с некоторыми трудностями в сфере логистики в ходе экономического сотрудничества с другими государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.

"Несмотря на уже предпринятые шаги, мы все еще сталкиваемся с определенными трудностями. В связи с этим хочу подчеркнуть важность взаимодействия между государствами-членами по вопросам укрепления логистических цепочек, развития и модернизации транспортной инфраструктуры", - сказал он, переходя к теме логистики на пространстве ЕАЭС.

Пашинян подчеркнул, что Армения прилагает усилия, чтобы улучшить транспортную инфраструктуру, реализовать соответствующие интеграционные проекты, в частности обеспечить условия для развития стратегических направлений Север - Юг и Восток - Запад. По его словам, для их финансирования будут использовать потенциал Евразийского банка развития.