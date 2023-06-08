Эксперт: иностранные бренды практически полностью ушли из федеральной рекламы

По словам директора департамента бизнес-коммуникаций и аналитики "ГПМ Радио" Юлии Андрюшовой, на радиорынке преобладают российские и китайские бренды

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Доля иностранных брендов, которые представлены на рынке радио в федеральном блоке рекламы, в 2023 году сократилась почти до 0%. Сегодня на радиорынке преобладают российские, а из зарубежных - китайские бренды, сообщила директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики "ГПМ Радио" Юлия Андрюшова.

"Количество клиентов в федеральном блоке сегодня достигает 300, этот показатель не изменился по отношению к 2022 году. Доля иностранных брендов, которые представлены на радиорынке в федеральном блоке рекламы, в 2021 году составляла 12%, в прошлом году 9%, а сегодня уже близится к 0%. Сегодня на рынке радио преобладают российские и китайские бренды", - сказала она на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы", которая проходит в Сочи.

Сегодня сегмент федеральной рекламы на радиорынке за период с января по апрель 2023 года эксперты "ГПМ Радио" оценивают в 1,7 млрд рублей, прирост относительно прошлого года составил 60% в этом сегменте, рассказала Андрюшова. "Можно сказать, мы уже вернулись к цифрам не только допандемийного периода, но и достигли цифр 2018 года", - рассказала она, добавив, что порядка 32% рекламодателей уже увеличили в этом году бюджет на рекламу, еще 50% планируют сделать это в следующем году.

Эксперты также прогнозируют рынку радио в этом году рост примерно на 6%, привела Андрюшова данные компаний "Яндекс" и Okkam.