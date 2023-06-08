Премьер Белоруссии считает недостаточной работу по развитию промкооперации в ЕАЭС

Роман Головченко напомнил, что ранее лидеры государств союза приняли "знаковое решение по стимулированию в ЕАЭС промышленной кооперации"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) серьезным образом сосредоточится на практической реализации проектов в сфере промышленной кооперации.

"Я в очередной раз хочу, уважаемые коллеги, призвать нас к более активному движению по траектории кооперации. Да, принято решение о субсидировании процентных ставок. Но пока не приняты основные решения по реализации самой программы (промышленной кооперации - прим. ТАСС)", - отметил Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Готов еще раз повторить: если кому-то не нравится программа "Евразийский электробус", давайте придумаем другую программу. Давайте определим источники ее финансирования", - предложил белорусский премьер.

Он напомнил, что две недели назад лидерами государств ЕАЭС в Москве на заседании Высшего евразийского совета принято "знаковое решение по стимулированию в ЕАЭС промышленной кооперации". "Несмотря на крайнюю чувствительность финансовых вопросов, на уровне "пятерки" согласовано движение в сторону поддержки совместных проектов в области промкооперации с интеграционной составляющей за счет их субсидирования из бюджета ЕАЭС", - отметил премьер Белоруссии.