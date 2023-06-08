Объем капиталовложений Росатома в развитие отрасли в 2024 году вырастет до 1,8 трлн рублей

В 2023 году он составил 1,4 трлн рублей

СИРИУС /федеральная территория/, 8 июня. /ТАСС/. Объем капиталовложений "Росатома" в развитие атомной отрасли в 2023 году составляет 1,4 трлн рублей, финансирование программы растет и в 2024 году достигнет 1,8 трлн рублей. Об этом ТАСС заявил в четверг на площадке Второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров.

"Наша программа, невзирая ни на какие изменения геополитические, растет и растет очень быстро: программа увеличивается и портфель заказов увеличивается. В 2021 году программа была порядка 700 млрд рублей, в 2022 году подошла к 1 млрд, в 2023 - 1 трлн 400 млрд рублей, а в следующем году будет 1 трлн 800 млрд рублей, и программа наша развивается", - сказал Сахаров.

Он добавил, что "Росатом" заинтересован в развитии своего присутствия на рынке стран ЕАЭС, также у компании большие планы по развитию атомной отрасли в России. По его словам, в стране существует потребность в строительстве еще порядка 25 блоков. В июле 2022 года сообщалось, что объем капитальных вложений по программе строительства "Росатома" за 10 лет вырос в шесть раз.