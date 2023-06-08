Общий объем инвестиций в Орловскую область вырос в 1,4 раза за пять лет

В регионе также снизился государственный долг

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в Орловскую область за пять лет вырос в 1,4 раза и составляет 280 млрд рублей, 70 млрд из которых были направлены в сферу сельского хозяйства. Об этом сообщил в четверг губернатор Орловской области Андрей Клычков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня мы видим, что общий объем инвестиций вырос в 1,4 раза. <…> За пять лет у нас из 280 миллиардов общих инвестиций почти 70 - это инвестиции в сельское хозяйство, поэтому есть результат, плюс существенные меры господдержки, которые помогают", - сказал Клычков.

Губернатор сообщил, что за последние пять лет в регионе государственный долг снизился на 32% и равен 74%, регион не использует коммерческие кредиты. Доходы регионального бюджета увеличились в 1,8 раза, в 1,6 раз увеличился валовой региональный продукт, в 1,8 раз - объем отгруженных товаров собственного производства. Орловская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по производству гречихи и темпам роста поголовья крупного рогатого скота, второе место - по объемам отгруженных товаров в обрабатывающих производствах, третье место в ЦФО - по темпам роста заработной платы, область входит в десять лучших регионов по рейтингу Минстроя по благоустройству общественных пространств малых городов и территорий. "Я уверен, что будем дальше эту работу реализовывать", - добавил Клычков.