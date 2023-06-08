В Казахстане считают, что странам СНГ надо активнее устранять барьеры во взаимной торговле

Премьер-министр страны Алихан Смаилов напомнил, что объем товарооборота между Казахстаном и государствами СНГ в 2022 году вырос на 9%

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Государствам СНГ необходимо активизировать работу по устранению барьеров и изъятий во взаимной торговле. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Совета глав правительств СНГ в Сочи.

Премьер-министр отметил, что объем товарооборота между Казахстаном и государствами СНГ в 2022 году вырос на 9% и составил более $36 млрд, при этом за первые три месяца 2023 года зафиксирован его рост на уровне 9%. "Увеличение этого показателя во многом обеспечивается за счет реализации Договора о зоне свободной торговли СНГ. Вместе с тем в текущих условиях нам необходимо существенно активизировать работу в СНГ по устранению существующих барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле", - цитирует Смаилова пресс-служба правительства Казахстана.

В этом контексте он подчеркнул важность деятельности соответствующей рабочей группы и необходимость заключения соглашения о технических барьерах во взаимной торговле. По словам Смаилова, знаковым событием в СНГ станет подписание соглашения о свободной торговле услугами. "Уверены, что соглашение откроет дополнительные возможности на пространстве Содружества и создаст благоприятные условия для дальнейшего роста наших экономик", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что в современных условиях значительно повышается роль электронной торговли. Раскрытие потенциала СНГ в этом направлении требует скоординированных действий и совместной работы. В этой связи Казахстан поддерживает разработку соответствующей концепции сотрудничества.

Промышленная кооперация в ЕАЭС

Смаилов заявил, что развитие промышленной кооперации в странах - участницах ЕАЭС должно учитывать возможности и интересы государств объединения.

"При выборе и развитии проектов промышленной кооперации необходимо в обязательном порядке учитывать взаимные интересы, а также потенциал стран ЕАЭС. С учетом текущей обстановки в мире Казахстан готов стать центром развития кооперации ЕАЭС", - сказал он.

По его словам, развитие кооперационных связей, открытие новых рынков и использование преимуществ единого экономического пространства позволит полноценно ощутить все выгоды от интеграционного объединения.

Смаилов также отметил, что выгодное географическое расположение стран ЕАЭС открывает множество возможностей для сотрудничества в области транспорта и логистики. "Развитие евразийских транспортных артерий Восток - Запад и Север - Юг позволит ускорить и упростить перевозку грузов, что в целом будет способствовать повышению благосостояния наших стран. Совместными усилиями мы можем превратить ЕАЭС в регион основных транспортных маршрутов и быстрорастущих рынков", - подчеркнул глава правительства.

Премьер заверил, что Казахстан готов и далее проводить работу по развитию транзитного потенциала региона Евразийского экономического союза. "Все это расширит географию экспорта стран ЕАЭС и укрепит наши экономические возможности", - пояснил Смаилов. Кроме того, говоря о цифровизации в рамках объединения, он пригласил компании стран ЕАЭС стать участниками технопарка Astana Hub в столице Казахстана.

"На наш взгляд, Евразийский экономический союз имеет большой неиспользованный потенциал. Общая задача - способствовать полному раскрытию евразийского проекта для дальнейшего углубления экономического сотрудничества во благо наших стран и граждан", - добавил премьер Казахстана.