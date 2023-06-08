В Ростовской области с 2024 года проиндексируют финансирование школ и детсадов

Речь идет о затратах, которые идут не только на учебники, но и на пособия, методические материалы, технику, оборудование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Подушевое финансирование дошкольного и общего образования в Ростовской области с 1 января 2024 года будет увеличиваться ежегодно на уровень инфляции. Соответствующие поправки в областной закон "Об образовании в Ростовской области" приняты на сессии регионального парламента, передает корреспондент ТАСС.

"Изменения предусматривают ежегодную индексацию материальной части подушевого финансирования школ и детских садов. Речь идет о затратах, которые идут не только на учебники, но и на пособия, методические материалы, технику, оборудование. Проанализировав, как менялась с 2014 года ситуация с финансированием материальной части, пришли к выводу, что выделяемый объем средств отстает от уровня инфляции. Поэтому закладываем в закон жесткую привязку к уровню инфляции для того, чтобы все расходы были обеспечены бюджетным рублем", - сказал журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

Ищенко также отметил, что в регионе к новому учебному году должно быть заменено 370 наименований учебников. Согласно федеральному перечню учебников, допущенных к использованию при обучении школьников, и предельному сроку их использования, в Ростовской области в течение пяти лет замене подлежат почти 1 250 наименований учебников.

"Сегодня фракция "Единая Россия" обратилась к губернатору Ростовской области [Василию Голубеву] с просьбой изыскать возможность выделить необходимые ресурсы на приобретение этих учебников. В целом необходимо около 1,5 млрд рублей, но дополнительно это потребует около 1 млрд рублей, поскольку часть средств была предусмотрена в прошлом году на плановую замену учебников", - уточнил Ищенко.

По его словам, ситуация требует оперативного решения, чтобы к 1 сентября школьники Ростовской области получили новые учебные пособия. Речь идет не обо всех учебниках, а о значительной их части.