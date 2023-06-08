Мишустин назвал приоритетом ЕАЭС переориентацию торговли на новые направления

По словам премьер-министра РФ, прорабатываются новые торгово-логистические цепочки, создается необходимая инфраструктуру для международных транспортных коридоров

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сейчас создают новые логистические цепочки, развивают там необходимую инфраструктуру и в целом переориентируют торговлю - это остается одним из приоритетов для объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Приоритетом для нас является переориентация торговых потоков на перспективные направления. Мы также прорабатываем новые торгово-логистические цепочки, создаем необходимую инфраструктуру для международных транспортных коридоров. Конечно, прежде всего это Север - Юг с выходами на государства Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, а также на страны Африки", - отметил он на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.

Как считает Мишустин, в этом контексте ключевой задачей должна стать цифровизация всех транспортных процессов, что позволит ускорить прохождение пунктов пропуска, оптимизировать логистику, существенно снизить затраты на оформление грузов.

Он напомнил, что в апреле вступило в силу соглашение о применении в объединении электронных навигационных пломб. "Мы уже начали их тестирование и использование при доставке товаров. По результатам этого тестирования оценим их эффективность", - анонсировал председатель правительства РФ.

Мишустин также обратил внимание, что в текущем году Россия председательствует в ЕАЭС, приоритеты Москвы в этой работе "затрагивают все направления развития евразийской интеграции".

"В их числе - необходимость скорейшей подготовки документов долгосрочного стратегического планирования, которые должны определить основные векторы интеграции на ближайшее десятилетие. Действующую стратегию мы формировали в совершенно иных экономических, внешнеполитических условиях. И, конечно, новая стратегия должна учитывать вызовы, с которыми мы все столкнулись сегодня. Одна из главных задач - укрепление технологического суверенитета и общей промышленной базы в ключевых отраслях", - отметил председатель российского кабмина.