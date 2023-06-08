Предприятия, представляющие ЛНР на ПМЭФ, рассчитывают на новые контракты на форуме

Это Луганский хладокомбинат и предприятие "Юнис"

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Луганский хладокомбинат и предприятие "Юнис", представляющие Луганскую Народную Республику (ЛНР) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), намерены привлечь новых бизнес-партнеров и заключить контракты на поставку своей продукции в другие субъекты РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Готовимся серьезно: изготавливаем информационные стенды, плакаты, презентации. Надеемся показать, что наше мороженое качественное и доступное", - цитирует пресс-служба представителя Луганского хладокомбината. На предприятии надеются наладить деловые контакты с различными регионами Российской Федерации, познакомить как можно больше соотечественников с луганским мороженым, заинтересовать потенциальных покупателей, отметили в пресс-службе правительства.

На предприятии "Юнис", выпускающем биметаллические радиаторы отопления и алюминиевый профиль, также рассчитывают на востребованность своей продукции. "Перспективными для нас являются практически все регионы РФ, так как наша продукция имеет широкое назначение - она применяется в строительстве, энергетике, торговой промышленности, производстве потребительских товаров", - сообщил представитель предприятия.

6 июня в пресс-службе Министерства экономического развития ЛНР сообщили ТАСС, что на ПМЭФ-2023 регион представят два предприятия: Луганский хладокомбинат и "Юнис". По данным ведомства, власти республики планируют подписать соглашение о сотрудничестве с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, а также рядом субъектов РФ.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ - пройдет в этом году 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин. В этом году, как ранее заявлял Путин, одной из ключевых на ПМЭФ станет тема рынка труда.