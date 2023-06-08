Премьер Белоруссии призвал партнеров по ЕАЭС активнее использовать потенциал госзакупок

Роман Головченко отметил, что "доля закупок из третьих стран составляет по ЕАЭС до 80%"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не в полной мере используют потенциал рынка государственных закупок. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Мы пока еще не используем в должной степени значительный потенциал рынка государственных закупок. А объем его - $180 млрд. При этом доля закупок из третьих стран составляет по ЕАЭС до 80%. Есть над чем работать, в том числе в плане злободневной задачи по импортозамещению и поддержки отечественного бизнеса", - отметил он.

Премьер Белоруссии считает необходимым поручить Евразийской экономической комиссии "еще раз посмотреть, в чем причина такой высокой степени импорта при осуществлении государственных закупок".