МЭР рассчитывает на запуск групповых безвизовых турпоездок между РФ и Китаем до конца года

Как сообщили в ведомстве, Россия пока не получила список уполномоченных туроператоров от китайской стороны

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем могут быть возобновлены до конца текущего года. Российская сторона пока не получила список уполномоченных китайских туроператоров, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах Российского туристического форума "Путешествуй!".

"Китайские туристы ездят, их ездит много. Что касается безвиза, мы рассчитываем запустить его до конца года", - сказал он.

Замминистра уточнил, что Россия пока не получила список уполномоченных туроператоров от китайской стороны. "Ожидаем, работаем с уполномоченными органами Китая, с МИД, посольством. Это единственное, что сдерживает, чтобы этот процесс начался", - пояснил Вахруков.

6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие. Согласно документу, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его Пограничной службе ФСБ РФ.