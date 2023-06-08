Головченко: ЕАЭС надо продвигать транспортную логистику в рамках диалога с ШОС и БРИКС

По словам премьер-министра Белоруссии, нужна оптимизация транспортно-логистической инфраструктуры

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо продвигать транспортно-логистическую тематику в рамках диалога с ШОС и БРИКС. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Необходимо столь же предметно работать и над развитием коридора Восток - Запад, и продвигать транспортно-логистическую тематику в рамках диалога с ШОС и БРИКС", - сказал Головченко.

По его словам, нужна оптимизация транспортно-логистической инфраструктуры. "Думаю, в этом кругу не нужна дополнительная агитация в пользу развития коридора Север - Юг, особенно с учетом ведущихся переговоров о зоне свободной торговли с Ираном и Арабскими Эмиратами", - сказал премьер.

По его мнению, подписание РФ соглашения с Ираном о прокладке участка железной дороги Решт - Астара является исключительно важным событием для транспортной отрасли не только России, но и всего ЕАЭС.