РЖД представили фирменную кофейню в рамках выставки "PRO вокзалы"

Ее открыли уже более чем на 10 вокзалах России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) представили фирменную кофейню "Вокзалы России" в рамках интерактивной выставочной площадки "PRO вокзалы" на Ленинградском вокзале в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Вокзалы России" уже открыты более чем на 10 вокзалах страны. В частности, кофейни уже появились во Владивостоке, Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Иванове, Оренбурге, Москве и некоторых других городах.

Там же РЖД устанавливают игровые уголки и площадки для детей.

В залах ожидания РЖД устанавливают сиденья нового образца из натурального дерева, в подлокотниках которых есть специальные подстаканники для напитков, а также разъемы для зарядки гаджетов.

Кроме того, в рамках выставки РЖД представили сувенирную продукцию: дорожные сумки, худи, подстаканники, кружки, подушки, шопперы и магниты. Такую продукцию пассажиры смогут найти в бизнес-залах и залах "Комфорт".