Куба предложила ЕАЭС создание совместной организации в сфере фармакологии

Премьер страны Мануэль Марреро сообщил о подписании трех соглашений в этой сфере с Россией и Белоруссией

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Куба предлагает странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создание альянса для совместного производства вакцин и лекарственных препаратов. Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.

"Куба предлагает создать международный альянс в биофармацевтическом секторе для достижения суверенитета в разработке и производстве вакцин и лекарств, - сказал он. - Создание реестра биофармацевтических препаратов, предназначенных для борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, может стать конкретным проектом, который будет реализован в краткосрочной перспективе".

Глава совмина добавил, что в четверг уже подписаны по меньшей мере три соглашения в этой сфере с Россией и Белоруссией.