В Дагестане расшили более 10 км трассы "Кавказ" с опережением графика

Объект планировали ввести в эксплуатацию в конце 2023 года

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Более 10 км федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Дагестане расширили до четырех полос с опережением графика на полгода. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Росавтодора.

"На полгода раньше графика завершили капитальный ремонт загруженного участка Учкент - съезд в Алмало федеральной дороги Р-217 (с 776-го по 786-й км). Согласно госконтракту, ввод объекта в эксплуатацию был намечен в конце 2023 года", - говорится в сообщении.

Расширение проезжей части позволило сократить время в пути почти в два раза.

На всем протяжении участка дороги установлено осевое металлическое ограждение. Специалисты установили два пешеходных светофора с кнопкой вызова на съезде в Темергое и в Новой Ураде. Кроме того, дорожники обустроили пешеходную среду, где появились линии электроосвещения, четыре автобусные остановки с автопавильонами и 450 м тротуаров с перильным ограждением.

Федеральная дорога Р-217 "Кавказ" - часть международного транспортного коридора Север Юг - в Дагестане общей протяженностью 276 км берет начало от границы с Чеченской Республикой и ведет до границы Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Является маршрутом для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главной транспортной артерией Дагестана, связывающей все крупные населенные пункты региона.