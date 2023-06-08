Отмена делистинга акций "Яндекса" и попытка прорыва ВСУ на Запорожье. Главное за 8 июня

Отмена решения Nasdaq о делистинге акций "Яндекса"

"Яндекс" добился отмены решения американской биржи Nasdaq о делистинге. В компании подчеркнули, что решение о приостановке торгов останется в силе. Ценные бумаги IT-компании останутся в биржевом списке. "Яндекс" ранее уведомил площадку о необходимости соблюсти интересы инвесторов, а также о планируемой реструктуризации.

Попытка ВСУ прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ ночью предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на запорожском направлении силами до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники. По его словам, разведка своевременно обнаружила противника. Войска РФ нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. ВСУ потеряли до 350 человек личного состава, 30 танков и 11 боевых машин пехоты.

Увольнение замглавы самарского главка МВД после дела об отравлении сидром

Заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова отстранили от должности после расследования каналов поступления в нелегальный оборот сидра под торговой маркой "Мистер сидр". Представитель ведомства сообщил, что из органов внутренних дел также уволят начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковника внутренней службы Александра Ремнева.

Признание Еврокомиссией рецессии в зоне евро

Еврокомиссия подтвердила начало рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года. ВВП еврозоны снижается на 0,1% в годовом исчислении. По словам представителя ЕК Верле Нютс, рецессия в зимние месяцы была неглубокой, а ситуация на рынке труда позитивная, что подтверждает экономическую устойчивость зоны.

Сокращение штата посольства РФ в Румынии

Власти Румынии потребовали в течение 30 дней сократить штат посольства России в стране на 51 человека - 21 дипломата и 30 сотрудников технико-административного персонала. В МИД РФ пообещали дать соответствующий ответ на решение Бухареста.