Премьер Киргизии предложил увеличить расчеты в рублях и юанях в ЕАЭС

Акылбек Жапаров также призвал правительства государств союза развивать транснациональные транспортные коридоры

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Киргизия считает необходимым более активно использовать во взаимных расчетах альтернативные валюты, в том числе российский рубль. Об этом заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе глава киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров.

"Необходимо активнее использовать альтернативные валюты в расчетах, в том числе рубль и китайский юань", - сказал он. В связи с чем Жапаров предложил финансовым регуляторам стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "разработать механизмы внедрения рубля и юаня" в расчетах.

Жапаров также призвал правительства государств союза активизировать работу по усилению полномочий наднациональных органов ЕАЭС, развивать транснациональные транспортные коридоры с целью повышения промышленного потенциала обратить более пристальное внимание на сферу импортозамещения и упростить доступ производителей к маркетплейсам.

По мнению главы киргизского кабмина, ЕАЭС за девять лет существования "показал свою востребованность и эффективность". "Благодаря своевременно принятым решениям удалось сохранить макроэкономическую стабильность и стимулировать рост ключевых отраслей экономики", - продолжил он.

В результате в Киргизии за три месяца этого года по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период рост промышленного производства составил 7,6%. "Производство в сельском хозяйстве также демонстрирует стабильный рост, рост наблюдается во всех странах Союза", - отметил премьер.

По его данным, в этом году объемы торговли республики со странами ЕАЭС составили $825 млн, при этом экспортные поставки выросли на 13,3 % по сравнению с показателями за тот же период прошлого года.