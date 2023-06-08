Вице-председатель Китая предложил углублять сотрудничество с финансовым сектором Британии

По словам Хань Чжэна, Пекин прорабатывает возможности для усиления открытости китайской сферы финансов

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Власти Китая заинтересованы в углублении взаимовыгодного сотрудничества с финансовым сектором Великобритании. Об этом заявил в четверг вице-председатель КНР Хань Чжэн на состоявшейся в китайской столице встрече с лордом-мэром Лондона Николасом Лайонсом.

"Китай готов углублять сотрудничество с финансовыми кругами Великобритании, продвигать устойчивое и гармоничное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами", - приводит слова Хань Чжэна сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Как уточнил вице-председатель, Пекин прорабатывает возможности для усиления открытости китайской сферы финансов. По его словам, руководство Китая прилагает целенаправленные усилия в этом направлении.

Хань Чжэн также выразил удовлетворение по поводу "положительной тенденции в китайско-британском торгово-экономическом сотрудничестве". По его оценке, для продвижения прагматического взаимодействия между КНР и Великобританией есть большой потенциал. Вице-председатель отметил, что финансовый сектор может стать "новым стимулом" к укреплению деловых связей между Пекином и Лондоном.