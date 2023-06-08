Хуснуллин сообщил о начале восстановления вокзала в Мариуполе

Вице-премьер РФ отметил, что для восстановления ж/ д сети новых регионов предусмотрена трехлетняя программа

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Восстановление железнодорожного вокзала в Мариуполе уже началось, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах выставки "Евразия - наш дом".

"У нас нормальная ситуация, мы составили все планы восстановления, наметили сроки, бюджет. Сегодня уже осуществляется перевозка грузов железнодорожным транспортом - как военных грузов, так и гражданских. Идет восстановление вокзала в Мариуполе", - сказал он.

Кроме того, по словам Хуснуллина, для восстановления ж/ д сети новых регионов предусмотрена трехлетняя программа.

"Есть перечень мероприятий. Он пока не обсчитан в деньгах, но перечень всех мероприятий есть, там сотня мероприятий: замена железнодорожной инфраструктуры, поставка подвижного состава. Это комплексная программа, которую мы обязательно реализуем", - уточнил вице-премьер.