8 июня, 13:12

"Аэрофлот" и Росатом разработали российские фильтры для самолетов

Непосредственное производство фильтров осуществляла компания "Наука и инновации"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" и Росатом разработали воздушные фильтры для очистки воздуха в самолетах. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Аэрофлот" и Росатом завершили процесс одобрения использования отечественных воздушных фильтров для самолетов иностранного производства <...>. В рамках проекта освоено производство воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах воздушного судна", - отмечается в сообщении.

В разработке фильтров участвовали специалисты департамента разработки конструкторских решений "Аэрофлота", непосредственное производство фильтров осуществлялось компанией "Наука и инновации" при активном задействовании научного потенциала Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского.

"Многоэтапные испытания показали, что отечественные воздушные фильтры соответствуют всем требуемым техническим характеристикам и имеют расчетный ресурс, превышающий показатели аналогичных компонентов западного производства на 20-25%. Это говорит не только о качестве отечественных фильтров, но и делает их конкурентоспособными и экономически эффективными по сравнению с ранее используемыми импортными изделиями", - отмечается в сообщении.

В будущем компании планируют расширить линейку импортозамещенных компонентов для самолетов иностранного производства, эксплуатируемых авиакомпаниями РФ. 

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