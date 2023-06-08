VK начала тестировать функцию авторизации в свои сервисы с помощью Touch ID и Face ID

Как отметили в пресс-службе "ВКонтакте", такое решение позволит сделать процесс входа в аккаунт более быстрым и универсальным

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. VK начала тестировать функцию OnePass для авторизации в социальной сети "ВКонтакте", в сервисах компании и партнеров, благодаря которой можно будет заходить в единый аккаунт VK ID с помощью Touch ID и Face ID. Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

"VK тестирует функцию OnePass для беспарольной авторизации "ВКонтакте", в сервисах VK и партнеров. Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру, Touch ID и Face ID. Новые возможности сделают процесс входа в аккаунт еще более быстрым и универсальным", - рассказали в пресс-службе.

OnePass стал доступен части пользователей "ВКонтакте" и сервисов VK в рамках тестирования. Запуск для всей аудитории планируется летом, также функция появится в партнерских сервисах, где доступна авторизация через VK ID.

Функцию поддерживает большинство современных смартфонов, планшетов и ПК. Обработка данных происходит на самом устройстве, они не передаются сервисам VK.

О VK ID

VK ID - аккаунт для быстрой регистрации и авторизации в сервисах VK и партнеров. С помощью VK ID пользователь может подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все авторизации в аккаунт из разных приложений и устройств, получить индивидуальные рекомендации по защите учетной записи.