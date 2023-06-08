Во Владимирской области планируют увеличить выручку от экспорта в два раза к 2030 году

Основная ставка будет сделана на развитие промышленности

ВЛАДИМИР, 8 июня. /ТАСС/. Рост выручки от экспорта в два раза, до $1,3 млрд, к 2030 году поручил обеспечить региональному правительству губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Основная ставка будет сделана на развитие промышленности, сообщил глава региона в Telegram-канале.

"Увеличить выручку Владимирской области от экспорта в два раза. Ставлю экономическому блоку областного правительства задачу достигнуть такого роста к 2030 году. За 8 лет нам необходимо создать условия для увеличения экспорта несырьевых неэнергетических товаров более чем на $0,5 млрд", - написал Авдеев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, к 2030 году выручка от экспорта должна составить $1,3 млрд.

Он отметил, что для индустриального подъема сформирован задел, так, в регионе действует одна особая экономическая зона в Доброграде и начато создание второй - в Киржачском и Александровском районах. Также развиваются несколько промышленных и технопарков.

По его словам, предприятия и организации области ведут торговлю с партнерами из 120 стран мира. "Так, например, мы активизируем сотрудничество с Республикой Беларусь и КНР. Логистические факторы позволяют нам реализовывать широкий спектр экспортных направлений через порты Северо-Запада и Юга России. Скоро откроется движение по М-12 - части коридора "Европа - Китай", - добавил губернатор, подчеркнув, что в регионе практикуется комплексный подход к развитию внешнеэкономической деятельности.