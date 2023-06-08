В Узбекистане за два года появилось 1,5 тыс. предприятий с капиталом стран ЕАЭС

Внешнеторговый оборот республики со странами ЕАЭС за четыре месяца 2023 года увеличился на 18%, сообщил глава правительства Абдулла Арипов

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Узбекистан динамично развивает экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС в различных сферах, только за последние два года в республике создано более 1,5 тыс. предприятий с капиталом государств объединения. Об этом заявил глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

По его словам, Узбекистан в статусе наблюдателя ведет поступательную работу по расширению торговых отношений и формированию новых точек экономического роста со странами ЕАЭС.

"Только по итогам четырех месяцев этого года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС увеличился на 18% и составил порядка $6 млрд. За счет освоенных инвестиций за последние два года в Узбекистане создано более 1,5 тыс. предприятий с капиталом стран ЕАЭС", - сказал Арипов.

Кроме того, Ташкент продолжает взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией по завершению в этом году реализации трехлетнего плана совместных мероприятий. В рамках этого сотрудничества, продолжил он, проведено уже более 200 заседаний и консультаций, нацеленных на обмен опытом в области регулирования сферы экономики и устранения препятствий в развитии торговли и привлечения инвестиций.