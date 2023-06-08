Минпромторг готов распространить цифровой акциз на пиво и сладкую воду

Для этого сначала нужно достичь полной прослеживаемости по этим категориям товаров, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минпромторг России выразил готовность распространить механизм цифрового акциза на пиво, пивные и сладкие напитки, для этого сначала нужно достичь полной прослеживаемости по данным категориям товаров. Об этом заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Владислав Заславский.

Так, для сладких напитков необходимые механизмы (для расчета акциза) будут внедряться с 1 декабря, также будет организован учет подакцизной продукции в системе маркировки. Налогооблагаемая база может быть рассчитана путем фиксации в системе первой продажи товара, добавил Заславский.

"Таким образом, когда мы достигнем полностью прослеживаемости по пиву и сладкой воде, мы сможем также приступить к реализации проекта по цифровому акцизу. Заявляем о своей готовности такие же проекты масштабировать на пиво и пивные напитки, и сладкую воду" - сказал Заславский на круглом столе в Совете Федерации на тему "Акцизное налогообложение: проблемы и направления совершенствования".

В декабре прошлого года заместитель начальника управления налогообложения юридических лиц ФНС России Александр Водовозов заявил, что администрирование акцизных налогов на основе данных системы маркировки "Честный знак" может затронуть более широкий спектр товаров. До этого замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал, что Минфин продолжает работу над введением цифрового акциза на табачную продукцию и пиво.