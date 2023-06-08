Украина запрашивала аварийные поставки электричества у Румынии

В "Укрэнерго" отметили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Украина была вынуждена запросить аварийные поставки электроэнергии у Румынии для покрытия дефицита в пиковые часы энергопотребления. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Вчера, 7 июня 2023 года с 20:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Импорт и экспорт в эти часы отсутствовали", - сообщило "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

Компания напоминает, что аварийная помощь не является коммерческим импортом, и поясняет, что это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E, говорится в сообщении.

Пока производство электроэнергии на Украине является достаточным для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме страны остается непростой, передает "Укрэнерго". В вечерние часы из-за ограниченного количества энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности, предупреждает компания. Она вновь попросила население перенести использование энергоемкой бытовой техники с вечерних часов на другие периоды суток, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку.